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Akbaş, "Sadece şunu söyleyeceğim. Sinemada tarihi bir konu yaşıyor ama hangi starın çıkıp bir yorumu var. Olumlu veya olumsuz. Neden, 'Acaba Netlix'ten bir teklif gelir mi?' diye. Neredesiniz kardeşim? İnsan bir çıkıp görüşünü bu halka bildirir ya. Ayıp size be. Sizi sinema bu günlere getirdi. Tek birine söylemiyorum, hepsine söylüyorum. Sanatçısınız ya, fikrini beyan et, ne var bunda ya? Sinema elden gidiyor. Bu sinemalarımıza sahip çıkın. Günlerdir bakıyorum kimseden çıt yok. Neden çünkü hepsi çıkarını düşünüyor. Bu sinemada milyonlar kazanıyorsunuz ya. Ne diyeyim sessiz kalanların yerine ben utanıyorum." dedi.