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Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altay: 3 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altay, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yendi

Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altay: 3 | MAÇ SONUCU

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 81 Bezjak),Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 67 Abdulkadir Özgen),Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Taşkın Çalış),Manaj, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Mihajlovic),Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 68 Enes İslam İlkin),Cumali Bişi

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Kappel (Dk. 85 Mossoro),Regattin, Paixao (Dk. 85 Deniz Kadah),Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 73 Rıdvan Şimşek),Murat Akça, Thiam (Dk. 80 Zeki Yıldırım),Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt),Cebrail Karayel

Goller: Dk. 15 Kappel, Dk. 41 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay)

KırmızıKart: Dk. 45 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarıkartlar: Dk. 25 Oğuzhan Çapar, Dk. 55 Sedat Dursun, Dk. 61 Doğa İşeri, Dk. 66 Cumali Bişi (Aydeniz Et Balıkesirspor),Dk. 49 Berkay Sülüngöz, Dk. 84 Scuk (Altay)

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