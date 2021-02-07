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Aydeniz Et Balıkesirspor: 3 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 golü de duran toptan kaydetti.

Aydeniz Et Balıkesirspor: 3 - Akhisarspor: 0

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Mert Bulut

AydenizEt Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Mert Örnek, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar, Manaj (Dk. 81 Bezjak),Enes İslam İlkin (Dk. 56 İbrahim Halil Çolak),Hasan Özkan (Dk. 81 Kethewoama),Mihajlovic (Dk. 69 Muhammed Enes Durmuş),Taşkın Çalış, Cumali Bişi (Dk. 56 Anıl Taşdemir)

Akhisarspor: Halil Yeral, Onurcan Güler, Semih Görer, Keita, Dzon (Dk. 86 Bertuğ Bayar),Toure (Dk. 74 Sissoko) , Yusuf Cihat Çelik, Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım (Dk. 43 Emircan Seçgin)

Goller: Dk. 40, 44, 90 Taşkın Çalış

Sarı kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, (Balıkesirspor),Dk. 26 Toure, Dk. 40 Semih Görer, Dk. 89 Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)

Kırmızı kartlar: DK. 39 Onurcan Güler, Dk. 42 Halil Yeral (Akhisarspor)

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