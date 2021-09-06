Aydilge: Müziğimizde ve kalbimizde botoks yok!

"Müziğimizde ve kalbimizde botoks yok!" 0:00 / 0:00

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Müzisyen çift Aydilge ve Barış Andaç, geçtiğimiz gün Uşak'ta dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi eşiyle havuzda yüzen ünlü şarkıcı, enerji depoladı.

Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı konserde ise Barış Andaç, kemanıyla sahnede Aydilge'ye eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, sahneden indikten sonra iş ve aşkı aynı anda yürütmenin sırrını soran basın mensuplarına, "Ne müziğimizde, ne de kalbimizde botoks yok. Sanırım ondan..." diyerek esprili bir yanıt verdi.