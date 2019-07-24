Aydın Ahi'nin öldürülmesi olayının faillerinden biri teslim oldu

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van’ın Başkale ilçesi kırsalında faaliyet gösteren 2 PKK’lı terörist 22 Temmuz tarihinde örgütten kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu öğrenildi.

PKK’lı teröristlerin jandarmada verdikleri ifadelerinde, teröristler arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığını dile getirdi.

Teröristler ifadelerinin devamında morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin uzun zamandır sessiz kaldıkları ve yöneticilerin firar ettiklerine inandıkları, teröristlerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı propagandalarının artık örgüt çevrelerince kabul görmediği kaydedildi.

Teröristler ayrıca örgüt mensuplarının büyük bir kısmında örgütten ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığını dile getirdi.

Ayrıca yapılan kriminal incelemelerde, söz konusu terör örgütü mensuplarından birinin bir Temmuz 2017 tarihinde, Özalp ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin öldürülmesi olayı ile 21 Haziran 2018 tarihinde Saray ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerine yapılan silahlı saldırının faillerinden biri olduğu ortaya çıktı.