Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

Germencik Sanayi Sitesi'nde bulunan Kazım Eren’e ait alüminyum doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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