Aydın Ayaydın deve güreşlerini izledi

Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediyesi Milas Spor yararına organize edilen deve güreşlerine katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın ‘Gelenek ve göreneklerimizi, ayrıca Yörük kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak için deve güreşi festivallerini çok önemsiyorum. O yüzden bugünkü etkinliğe de gelmek istedim. Burası Muğlalılar başta olmak üzere çevre şehirlerden gelenler için sosyalleşme fırsatı. Benim için ise halkın arasına karışarak, şehrimiz için neler düşünüyorlar, ne istiyorlar, neleri eksik görüyorlar bunları dinleme, tabir yerindeyse havayı koklama fırsatı’ diye konuştu.

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