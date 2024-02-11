Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Aydın Ayaydın deve güreşlerini izledi

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, deve güreşi festivalini izledi

        Yörük kültürünün en önemli etkinliklerinden biri olan deve güreşleri Muğla Milas'ta yapıldı. Organizasyona katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr Aydın Ayaydın'ın protokole oturmayıp halkın arasında rastgele bir masaya konuk olması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Ayaydın deve güreşlerini izledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediyesi Milas Spor yararına organize edilen deve güreşlerine katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın ‘Gelenek ve göreneklerimizi, ayrıca Yörük kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak için deve güreşi festivallerini çok önemsiyorum. O yüzden bugünkü etkinliğe de gelmek istedim. Burası Muğlalılar başta olmak üzere çevre şehirlerden gelenler için sosyalleşme fırsatı. Benim için ise halkın arasına karışarak, şehrimiz için neler düşünüyorlar, ne istiyorlar, neleri eksik görüyorlar bunları dinleme, tabir yerindeyse havayı koklama fırsatı’ diye konuştu.

        REKLAM

        Nitekim bu fırsatı kaçırmak istemediğini, protokolde oturmak yerine de vatandaşların masasına misafir olmayı tercih ettiğini belirten Ayaydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep dediğim gibi ben makamda oturmayacağım, hep halkımın yanında olacağım. Onlarla konuşacağım, şikayetlerini dinleyeceğim. Bugün de öyle yaptım. Sadece oraya gelip, kendimi gösterip sonra da bana ayrılan yere oturmak istemedim. Dert dinledim, şikayetleri istekleri not ettim. Bu notlar 1 Nisan’dan sonra benim rehberim olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok