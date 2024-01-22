Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın Ayaydın, Fethiye için acil projelerini anlattı

        Aydın Ayaydın, Fethiye için acil projelerini anlattı

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, acil önlemlerini sıralarken Büyükşehir'in imkanlarını seferber edeceğini belirterek "İlgili kuruluşların da gerekirse kapısında yatacağım. O da yeterli olmazsa AB fonları gibi tüm kaynakların devreye alınması için yine her türlü imkanı sonuna kadar zorlayacağım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayaydın, Fethiye için acil projelerini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seçim çalışmalarını Fethiye’de sürdüren AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaretinin ardından kendisini karşılayan Fethiyeliler’e projelerini anlattı.

        Fethiye’de bölgeyi ilgilendiren ve çok acil bulduğu projeleri masaya yatırdığını kaydeden Ayaydın, "Bu projelere bir an önce hayat vermek için Büyükşehir olarak tüm imkanlarımı seferber ederken, ilgili kuruluşların da gerekirse kapısında yatacağım. O da yeterli olmazsa AB fonları gibi tüm kaynakların devreye alınması için yine her türlü imkanı sonuna kadar zorlayacağım" dedi.

        Ayaydın, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Öncelikle Fethiye körfezini 6 milyon metreküp balçıktan kurtaracak çalışma başlatılması için kolları sıvayıp gerekirse Ulaştırma Bakanlığı'ndan da yardım talep ederek temizletmeye başlayacağız. Halkımız, yerli ve yabancı misafirlerimiz temiz balçıksız denizle buluşmayı sağlayacağım.

        Fethiye-Kalkan arasındaki 51 kilometrelik yol ve Yine aynı şekilde 61 kilometrelik Söğüt Seydikemer yolunun (ölüm yolu) bitirilmesinin takipçisi olacağım.

        Aynı şekilde yılan hikayesine dönem Karabel Tüneli yapılması için revizyonlarla hayata geçirilmesini ısrarla takip edeceğim

        Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşacağız. Şehir merkezindeki bazı okullara yeni yer göstererek oralarda halkımızın nefes alabileceği alanlar oluşturacağız. Merkezde bazı yolları trafiğe kapatacağız. Otoparklarla trafiği rahatlatacağız.

        Sanayi bölgesini ve yat çekek yerini daha uygun bir alana taşıyacağız"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor