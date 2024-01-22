Aydın Ayaydın, Fethiye için acil projelerini anlattı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, acil önlemlerini sıralarken Büyükşehir'in imkanlarını seferber edeceğini belirterek "İlgili kuruluşların da gerekirse kapısında yatacağım. O da yeterli olmazsa AB fonları gibi tüm kaynakların devreye alınması için yine her türlü imkanı sonuna kadar zorlayacağım" dedi.

Seçim çalışmalarını Fethiye’de sürdüren AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaretinin ardından kendisini karşılayan Fethiyeliler’e projelerini anlattı.

Fethiye’de bölgeyi ilgilendiren ve çok acil bulduğu projeleri masaya yatırdığını kaydeden Ayaydın, "Bu projelere bir an önce hayat vermek için Büyükşehir olarak tüm imkanlarımı seferber ederken, ilgili kuruluşların da gerekirse kapısında yatacağım. O da yeterli olmazsa AB fonları gibi tüm kaynakların devreye alınması için yine her türlü imkanı sonuna kadar zorlayacağım" dedi.

Ayaydın, şöyle devam etti:

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"Öncelikle Fethiye körfezini 6 milyon metreküp balçıktan kurtaracak çalışma başlatılması için kolları sıvayıp gerekirse Ulaştırma Bakanlığı'ndan da yardım talep ederek temizletmeye başlayacağız. Halkımız, yerli ve yabancı misafirlerimiz temiz balçıksız denizle buluşmayı sağlayacağım.

Fethiye-Kalkan arasındaki 51 kilometrelik yol ve Yine aynı şekilde 61 kilometrelik Söğüt Seydikemer yolunun (ölüm yolu) bitirilmesinin takipçisi olacağım.

Aynı şekilde yılan hikayesine dönem Karabel Tüneli yapılması için revizyonlarla hayata geçirilmesini ısrarla takip edeceğim

Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşacağız. Şehir merkezindeki bazı okullara yeni yer göstererek oralarda halkımızın nefes alabileceği alanlar oluşturacağız. Merkezde bazı yolları trafiğe kapatacağız. Otoparklarla trafiği rahatlatacağız.

Sanayi bölgesini ve yat çekek yerini daha uygun bir alana taşıyacağız"