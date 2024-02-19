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        Haberler Gündem Politika Aydın Ayaydın: Muğla'da ev kiraları çok yüksek

        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Kavaklıdere'de aday tanıtım toplantısına katıldı

        Cumhur İttifakının Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Muğla'da ev kiraları çok yüksek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir şirket kurup konut yapacağız ve çok ucuz fiyatlarla vatandaşa vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 01:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:14
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        Aydın Ayaydın: Muğla'da ev kiraları çok yüksek
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        Seçim çalışmaları kapsamında, Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesine gelen Ayaydın, vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı.

        Mahalledeki düğün salonuna geçerek, burada kendini bekleyen kalabalıkla selamlaşan Ayaydın, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ayaydın, yaptığı konuşmada, hangi ilçeye giderse gitsin Yatağan ve Kavaklıdere'den gıptayla bahsedildiğini söyledi.

        Göreve başladığında hiçbir zaman koltukta olmayacağını, her zaman halkın arasında olacağını belirten Ayaydın, "Kavaklıdere'nin elbette eksikleri var. İşte o eksikleri de ben tamamlamaya geliyorum." dedi.

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        Yüksek ev kiralarına değinen Ayaydın, "Muğla'da ev kiraları çok yüksek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir şirket kurup konut yapacağız ve çok ucuz fiyatlarla vatandaşa vereceğiz. Bunları yaparsak kiralar o zaman düşecek. Muğla'nın tüm ilçelerinde bunu yapacağız. Menteşe'de yenilenmesi gereken köprüyü mutlaka yenileyeceğiz. Muğla'da doğalgaza kavuşmayan ilçeleri de doğal gaza kavuşturacağız." diye konuştu.

        Kavaklıdere ilçesinin en büyük sorunlarından birinin de arıtma olduğunu vurgulayan Ayaydın, bunun büyükşehir belediyesinin görevi olduğunu, seçilmesi halinde ilk iş olarak ilçeye arıtma tesisi de yapacağını kaydetti. Yörenin coğrafi işaretli cevizlerinin işlenerek değer kazanması için çaba göstereceğini belirten Ayaydın, cevizin sadece Türkiye değil tüm dünyada tanınması için çalışacağını bildirdi.

        Programa, AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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