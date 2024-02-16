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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın: Yıl Milattan Sonra 2024 Muğla’da hala su yok

        Aydın Ayaydın: Yıl Milattan Sonra 2024 Muğla’da hala su yok

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Büyükşehir yönetimine eleştirilerini sürdürürken "Suyu getirmek senin görevin ama getiremediğin için ilçe belediyeler mecbur kalıyor kendi başlarının çaresine bakıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:04
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        Ayaydın: Muğla'da hala su yok
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        Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Kavaklıdere’de konuştu.

        Susuzluğun pek çok ilçede olduğu gibi Kavaklıdere’de de derinden hissedildiğine dikkat çeken Ayaydın, "Hadi suyu getirmekten acizsiniz. İlçe belediyesi size hazır sistem sunuyor. Bir düğmeye basacaksınız onu niye yapmıyorsunuz" diye sordu.

        Kavaklıdere Nebiler mahallesinde yaşanan durumun, Büyükşehir’in sorunlara bakış açısını çok güzel özetlediğini ifade eden Ayaydın sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Susuzluk burada da büyük çile. İlçe belediyesi pek çok kez kapılarını aşındırmış ama sonuç alamamışlar. Bakmışlar ilgilenen yok, kendi başlarının çaresine bakmışlar. Kısıtlı imkanları ile suyu bulup tüm sistemi de kurmuşlar. MUSKİ hazıra konacak sadece suyu sisteme dahil edecek, tek yapmaları gereken şey bu ama bunu bile yapmaktan acizler. Çünkü hemşehrimin çektiği çile umurlarında değil. Suyu getirmek senin görevin ama getiremediğin için ilçe belediyeler mecbur kalıyor kendi başlarının çaresine bakıyor. Bu ayıp sana yeter de artar MUSKİ müdürü."

        Ayaydın, Kavaklıdere’nin seçimlerde sürekli rekorlar kırdığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "İş yapan Kavaklıdere belediyemiz yüzde 51’le seçilmiş, son seçimde oranı yüzde 69’a taşımış. Osman Gürün de yüzde 50’nin üstünde destekle başlamış, son seçimde yüzde 36’lara kadar gerilemişti. İşini iyi yapan Kavaklıdere şu an rekoru yüzde 75’e taşımayı konuşuyor. İş yapmayanların emanetçileri de telaş içinde ‘Yüzde 36’ya kadar düşen desteğimiz acaba bu seçimde nerelere inecek’ diye kara kara düşünüyor. Başta MUSKİ olmak üzere böyle kurumların varken desteğinin kalmaması kaçınılmaz" -

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