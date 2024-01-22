Aydın Ayaydın’dan “seçim bürosu” açıklaması AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Fethiye'deki seçim bürosu kapatıldı" haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu büronun kendisinin bilgisi dahilinde kurulmadığını kaydeden Ayaydın, "Birileri benim adımı kullanarak bir organizasyona girişmiş, belli ki bundan da menfaat sağlamaya yeltenmişlerdir. Bunu öğrenir öğrenmez derhal harekete geçtim. Söz konusu sahte büronun kapatılması için gerekli yerlerle bizzat görüştüm" dedi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, bilgisi dahilinde kurulmadığını kaydettiği seçim bürosu ile ilgili bizzat harekete geçtiğini belirterek “Olayın iç yüzü böyleyken bunu AK Parti ile şahsım arasında bir ayrışma olduğu şeklindeki bir iddiaya malzeme yapmak masumane bir hareket değildir. Organize bir kötülüktür” dedi.

Ayaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçim çalışmaları için hazırlanan Fethiye bürosunun, AK Parti Fethiye ilçe Teşkilatı'nın kaymakamlığa verdiği dilekçe sonrası kapatıldığı, bunun da AK Parti ile büyükşehir adayı arasında bölünmüşlüğün kanıtı olduğuna dair bir haber servis edildi.

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Artık gerçek nedir merak etmeyen, sadece art niyetle olaylara yaklaşan birkaç malum mecrada bu iddiayı kopya edip, yaydılar.

Benim bilgim dahilinde bir seçim bürosu kurulmamıştır. Birileri benim adımı kullanarak bir organizasyona girişmiş, belli ki bundan da menfaat sağlamaya yeltenmişlerdir.

Bunu öğrenir öğrenmez derhal harekete geçtim. Söz konusu sahte büronun kapatılması için gerekli yerlerle bizzat görüştüm. İlçe teşkilatımız da derhal harekete geçerek sahte büronun kapanmasını takip etmiştir. Bu düpedüz sahtekarlık olan girişim vakit geçirilmeksizin önlenmiştir.

Olayın iç yüzü böyleyken bunu AK Parti ile şahsım arasında bir ayrışma olduğu şeklindeki bir iddiaya malzeme yapmak da masumane bir hareket değildir. Organize bir kötülüktür.

Gerek AK Parti Teşkilatı, gerekse MHP Teşkilatı, gittiğimiz her ilçede beni bağrına basmış, yıllardır kronikleşen sorunların çözümü konusunda benimle el ele verme konusunda kararlılığını ortaya koymuştur.”