Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.
Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti.
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