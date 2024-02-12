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        Haberler Gündem Aydın'da 13 bin 200 TL sahte parayla suçüstü yakalandılar - Güncel haberler

        Aydın'da 13 bin 200 TL sahte parayla suçüstü yakalandılar

        Aydın'ın Söke ilçesinde 13 bin 200 TL'lik sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan S.S. ve H.C.S., polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:25
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        Sahte parayla suçüstü yakalandılar
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonucunda belirlenen şüphelileri takibe alan polis, bugün öğlen saatlerinde bir işyerinde sahte 100 TL´lik banknotları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Yakalanan S.S. ve H.C.S.´nin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 TL sahte para ve bu işten elde edildiği değerlendirilen 17 bin 910 TL ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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