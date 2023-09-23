Aydın'da 2 araçta uyuşturucu bulundu, 4 şüpheli tutuklandı Aydın'da narkotik ekiplerinin durdurduğu 2 araçta 2 kilogram skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine 2 aracı durdurdu.

Ekiplerin araçlarda ve şüphelilerin üstelerinde yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk, 550 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler A.K, U.K, M.A, ve H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İZMİR'DE OTOMOBİLDE 5 BİN 208 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle yaptıkları ortak uygulamada, Gaziler Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 208 sentetik hap, 1 tabanca ve 9 fişek bulundu. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.