Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu
Giriş: 02.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:56
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Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'ninin içerisindeki bir alanın izinsiz şekilde kazıldığını gören görevliler durumu jandarmaya bildirdi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kazılan yerin içinde lahit olduğu belirlendi.
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Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı.