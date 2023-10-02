Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

        Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

        Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'ninin içerisindeki bir alanın izinsiz şekilde kazıldığını gören görevliler durumu jandarmaya bildirdi.

        2

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kazılan yerin içinde lahit olduğu belirlendi.

        3

        Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı.

        4

        Üzerinde figürler bulunan lahdin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.

        #2 bin yıllık lahit
        #Aydın
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        "Avrupa'da final oynar"
        "Avrupa'da final oynar"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!