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Aydın'da 2 şehit ailesi ve 2 gaziye devlet övünç madalyası verildi

Aydın'da, 2 şehit ailesi ve 2 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Aydın'da 2 şehit ailesi ve 2 gaziye devlet övünç madalyası verildi
AA

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odasında düzenlenen tevcih töreninde, şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu hatırlatan Aksoy, vatan topraklarının kahramanca yapılan mücadeleler sonucu kazanıldığını dile getirdi.

Ülkenin bağımsızlığı, huzur ve güvenliğini korumak için ulvi makamlara yükselen şehit ve gazilerin her zaman milletin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu vatanın kahraman evlatları Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve en son 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de 2019 yılında şehit olan jandarma teğmen Güngör Dolunay'ın babası Gürhan Dolunay da "Acılarımla birlikte şehitlik unvanını gururla taşıyorum. Bu madalyayı ölünceye kadar gururla taşıyacağım ve benden sonrakilere devredeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy, şehit piyade çavuş Mutlu Uçar'ın kardeşi Ferah Altun'a, şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay'ın babası Gürhan Dolunay'a, gazi polis memuru Serdar Mutluer ve gazi astsubay kıdemli üstçavuş Kadir Kökalp'e Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.

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