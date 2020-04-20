Aydın'da 22 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde 5 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıkınca bu kişilerle temas halinde bulundukları tespit edilen kişilerin olduğu 22 ev karantinaya alındı.Söz konusu evlerin önünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görev aldı.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, mahallede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
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