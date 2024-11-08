Aydın'da 3,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye ekiplerince yürütülen operasyonda, sahte ve karışımlı zeytinyağı taşıdığı belirlenen 2 pikap durduruldu.

Araçtaki aramada ele geçirilen 5 litrelik tenekelerdeki 3,6 ton yağ, analiz edildi.

Analiz sonucu yağların bir bölümünün sahte, bir bölümünün ise farklı bitkisel yağların karışımı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Y. ve H.G'ye 600 bin lira para cezası kesildi.