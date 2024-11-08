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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da 3,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Aydın'da 3,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın Köşk ilçesinde iki pikaba yapılan operasyonda farklı illere götürüldüğü belirlenen 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:34
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        3,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye ekiplerince yürütülen operasyonda, sahte ve karışımlı zeytinyağı taşıdığı belirlenen 2 pikap durduruldu.

        Araçtaki aramada ele geçirilen 5 litrelik tenekelerdeki 3,6 ton yağ, analiz edildi.

        Analiz sonucu yağların bir bölümünün sahte, bir bölümünün ise farklı bitkisel yağların karışımı olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan M.Y. ve H.G'ye 600 bin lira para cezası kesildi.

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        #Aydın
        #sahte zeytinyağı
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