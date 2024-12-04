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        Haberler Gündem Aydın'da 374 litre 'sahte içki' ele geçirildi: 3 gözaltı - Güncel haberler

        Aydın'da 374 litre 'sahte içki' ele geçirildi: 3 gözaltı

        Aydın'da polisin 3 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda 361 litre sahte şarap ve 13 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:09
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        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçesinde sahte içki üretimi ve satışı yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 361 litre şarap ve 13 litre rakı ele geçirildi.

        Operasyonda M.B., M.K. ve Ü.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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