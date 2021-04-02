Aydın'da 4 ay önce kaybolan gencin ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor

AA

Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan ve 22 Aralık 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Hakkı Gençoğlu'nun ablası Aysun Ballı, gazetecilere, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Arama çalışmalarına rağmen kardeşinden bir ize rastlamadıklarını aktaran Ballı, "Jandarma ve AFAD her yerde kardeşimi aradı. Halen de arıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Ne olur bilen duyan varsa bize bildirsinler. Gidebileceği her yere haber bıraktık ama sonuç elde edemedik. Kaybolduğu gün yanında oğlum ve bir arkadaşı vardı. Ot toplamaya gittiler. Oğlumla diğer arkadaşı geri döndü. Kardeşim sanki buhar oldu uçtu gitti. Kardeşimin bulunması için yardım bekliyoruz." dedi.