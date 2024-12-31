Aydın'da 444 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi
Giriş: 31.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:03
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, 444 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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