Aydın'da 50 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 50 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı
Giriş: 01.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:33
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta Semra Kocaman'ın (50) yardım çığlığını duyan vatandaşlar polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Evde inceleme yapan ekipler, vücudunda kesici alet izleri bulunan Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.