Edinilen bilgiye göre, Aydın'da Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 22 Suriye, 7 Kongo ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Didim açıklarında tespit edilen lastik bir bot durdurularak, içerisindeki 20 Filistin ve 8 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Her iki operasyonda ele geçirilen toplam 59 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göç bürosuna teslim edildi.