Aydın'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

AA

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan Vatan Partisi ve TGB üyeleri, üzerinde, "Biden'a kırmızı kart, AİHM kararı var soykırım yok" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan TGB İl Başkanı Can Karabalcı, açıklamalarından dolayı Biden'e kırmızı kart gösterdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre, soykırım kararının, suçun işlendiği ülkedeki devletin yetkili bir mahkemesi veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan sözleşmeci devletler bakımından yargılama yetkisine sahip uluslararası ceza mahkemesi tarafından verilebildiğini hatırlatan Karabalcı, Biden'ın bu konudaki nitelemesinin yok hükmünde olduğunu dile getirdi.

Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı da HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, "HDP, bir açıklama yaparak Biden'in soykırım tanımlamasını alkışlamaktadır. Bu yüzden de HDP derhal kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz, HDP'yi bir gün daha açık bırakmak, Türk milletine karşı işlenmiş bir suçtur." diye konuştu.