Aydın'da asırlık çınarlara

AA

Işık, Camikebir Mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Ayşe Karaduman, Ortaklar Mahallesindeki 109 yaşındaki Ayşe Saydak ve Dağyeni Mahallesindeki 104 yaşındaki Hediye Yıldız'ı (104) evlerinde ziyaret etti.

"Asırlık çınarların" Anneler Gününü kutlayan, hediye ve çiçek veren Işık, onlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

104 yaşındaki Hediye Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ayakta durduğunu, gelinleri ve çocuklarının kendisine iyi baktığını belirterek, hiç yemek seçmediğini, özellikle zeytinyağlıları çok sevdiğini anlattı.

Kaymakam Işık, AA muhabirine açıklamasında yüz yaşını aşmış anneleri ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldıklarını aktardı.

Işık, "Annelerimize sağlıklı ömürler temenni ediyoruz. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız. İmkan buldukça kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bizim baş tacımız." diye konuştu.