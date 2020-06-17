Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

AA

Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde, Ç.Ç. ile E.D. ve A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ve 1 tabanca ele geçirildi.