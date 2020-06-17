Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde, Ç.Ç. ile E.D. ve A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ve 1 tabanca ele geçirildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR