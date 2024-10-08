Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş: 08.10.2024 - 19:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:43
Aydın'ın ilçesi Germencik'e bağlı Habibler Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Karadan 6 arazöz, 3 su tankeri, havadan da 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.
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