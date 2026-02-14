3 ilde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.

AFAD, DSİ, Aydın Büyükşehir ve İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun aldığı karar doğrultusunda dere yatağına yakın olan 9 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. Buradaki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

Ayrıca, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine giden yol tedbir amaçlı çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede inceleme yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, devletin ilgili tüm kurumlarıyla sahada olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için ekiplerimizle 7/24 görev başında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

REKLAM

MUĞLA SEYDİKEMER'DE 25 EVİ SU BASTI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir mahallede yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çukurincir Mahallesi'nde 25 evi su bastı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından zabıta araçlarından evlerin tahliye edilmesi gerektiği yönünde anons yapıldı.

Su basan bazı evlerde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkarıldı. Bazı mahalle sakinleri de traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı. Traktörlerin arkasına bağlanan bazı büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgeye alındı. Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor. ANTALYA'DA BARINAĞA SU BASTI; 27 KÖPEK KURTARILDI Antalya'nın Serik ilçesinde su baskını yaşanan barınağa botlar yardımıyla ulaşan ekipler, 27 köpeği kurtardı. İlçede sağanak sonrası Köprüçay Irmağı'nın debisinin yükselmesi sonucu Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir hayvan barınağını su bastı. REKLAM İhbar üzerine bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, İHH ve arama kurtarma ekipleri, botlar yardımıyla barınağa ulaştı. Ekipler, hayvanseverlerin de desteğiyle üç saat süren çalışma sonucu su basan barınaktaki 27 köpeği kurtardı. Kurtarılan hayvanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile hayvanseverlere teslim edildi. Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu hayvanların kurtarıldığını söyledi.