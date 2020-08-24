Aydın'da emniyet personeline yangına müdahale eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından verilen teorik eğitimin ardından, yangına müdahale şekilleri uygulamalı olarak anlatıldı.Niyazi Karabıyık, polis memurlarına yangına müdahale konusunda verilen eğitiminin büyük fayda sağladığını dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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