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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Aydın'da Galatasaray taraftarı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
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Aydın'da Galatasaray taraftarı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Aydın'da Galatasaray - Yeni Malatya karşılaşmasını izleyen bir taraftar, maçın ikinci yarısında strese dayanamayacak kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Son dakika: Aydın'da Galatasaray taraftarı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Kalbi maç stresini kaldıramadı!
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DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Muharrem Günay (35),Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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