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        Haberler Gündem Aydın'da hafif ticari araçta yılan paniği

        Aydın'da hafif ticari araçta yılan paniği

        Aydın'ın Söke ilçesinde camı açık unutulan hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 04:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 04:55
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        Hafif ticari araçta yılan paniği
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        Aydın'ın Söke ilçesinde camı açık unutulan hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu.

        Mert Duman, camlarını açık unuttuğu hafif ticari aracında yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        EKİPLER SEFERBER OLDU

        İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

        Ekipler uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara ilaç sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

        Duman, araca gizlendiğini düşündüğü yılanın çıkması için günün ağarmasını beklediğini belirtti.

        #Aydın
        #haberler
        #Söke
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