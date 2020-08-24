Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

aydın
AA

Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali E. ve Yasin B. ile yakınları karşılaştı.

Ali E, çıkan tartışma sonrası tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Yasin B. ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Hasan Kuruoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca, 2009 yılında aynı yerde çıkan kavgada Ali E'nin, Yasin B'nin yakınlarından Muzaffer Balcı'yı tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Su kanalı kazısında göçük altında kalan iki kardeş öldü
GÜNDEMGöçük altında kalan iki kardeş öldü
Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü
GÜNDEMKardeş kavgası kanlı bitti!
Mersin'de korkunç olay! Dövülerek öldürüldü, cansız bedeni boş araziye atıldı
GÜNDEMDövülerek öldürüldü, cansız bedeni boş araziye atıldı
Son dakika deprem! Malatya'da korkutan deprem
GÜNDEMMalatya'da korkutan deprem
Son depremler 23 Ağustos! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verisi
GÜNDEMİşte meydana gelen son depremler
Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
GÜNDEMBursa'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Ulaştırma Bakanlığı, Giresun'da selden zarar gören yolları yeniliyor
GÜNDEMUlaştırma Bakanlığı, Giresun'da yolları yeniliyor
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi? LGS tercih sonuçları 2020
GÜNDEMLGS 2. nakil sonuçları
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı
GÜNDEMOruç Reis'in çalışma süresi uzatıldı
Son dakika haberler... Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
GÜNDEMKütahya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X