Otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Aydın'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı
ABONE OL

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı

Aydın'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, H.Y. idaresindeki otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Gaziantep Karkamış'a 4 roket saldırısı -Son dakika haberleri
GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
Yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı
GÜNDEM Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı
Muğla'da terör operasyonu! 4 tutuklama
GÜNDEM Muğla'da terör operasyonu! 4 tutuklama
Siirt'te hayvan otlatma kavgasında 6 kişi yaralandı
GÜNDEM Hayvan otlatma kavgasında 6 kişi yaralandı
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınava giriş belgeleri sorgulama! ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
GÜNDEM AÖF sınav tarihleri ve sınava giriş belgesi ...
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İzmir'de 2 kişi bıçaklandı
GÜNDEM İzmir'de 2 kişi bıçaklandı
Çanakkale'de eğitime fırtına engeli, feribot seferleri iptal edildi -Güncel Haberler
GÜNDEM Çanakkale'de eğitime fırtına engeli
Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Otomobil devrildi! 1'i çocuk 3 yaralı
Düzce'de samanlıkta ve evde çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Samanlıkta ve evde çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.