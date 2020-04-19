Aydın'da kavga eden 6 kişi gözaltına alındı

AA

Aydın'da kavga eden ve polise direnç gösteren 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ovaeymir Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ayırdığı kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazmak istedi. Bu esnada kavgaya karışan bazı kişiler, polise mukavemet edince kısa süreli arbede yaşandı.

Ekipler, gözaltına aldığı 6 kişiye tedbir kararlarına uymadıklarından dolayı idari para cezası kesti.