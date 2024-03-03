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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kayıp diplomat 15 saatin sonunda bulundu

        Aydın'da kayıp diplomat 15 saatin sonunda bulundu

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde yanlışlıkla girdiği toprak yolda aracıyla çamura saplanarak mahsur kalan yaşlı adam, 15 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile tespit edilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:22
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        Kayıp diplomat 15 saatin sonunda bulundu
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        Aydın'daki olay, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde 2 Mart akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli diplomat olduğu öğrenilen A.Ö. isimli yaşlı adam, aracıyla Ankara'dan Muğla'ya giderken Karacasu'ya geldiği esnada yanlışlıkla toprak yola saptı. Tarlada çamura saplanan ve araç içerisinde mahsur kalan A.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak nerede olduğunu bilmediğini ve toprak yola girerek mahsur kaldığını söyleyip yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması gece boyunca devam etti. Asayiş Timi, İz Takip Köpek Unsuru, JAK Timi, İHA, Cayrokopter, Drone ekibi ve AFAD ekipleri ile yapılan arama sonucunda kayıp şahsın konumu, cayrokopter ile havadan tespit edildi.

        Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, belirlenen konuma giden JAK ekipleri, araç içerisindeki A.Ö.'yü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bilinci açık bir şekilde bulunan yaşlı adam ilk müdahalenin ardından, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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