Aydın'ın İncirliova ilçesinde Coşkun Ç., kız kardeşi ile gönül ilişkisi olan Ferhat Çiftçi'yi sokak ortasında silahla vurdu. Vurularak yere düşen Çiftçi’nin yanına giden Coşkun Ç., Çiftçi’nin ensesine bir el daha sıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Çiftçi ile S.C.’nin gönül ilişkisi yaşadığını, S.C.'nin ağabeyi Coskun Ç. öğrendi. Coşkun Ç. kardeşini rahatsız etmemesi için Çiftçi'yi uyardı.

Çiftçi'nin uyarısına rağmen kız kardeşiyle gönül ilişkisine devam etmesine kızan Coşkun Ç., sokakta karşılaştığı Ferhat Çiftçi’ye önce yakın mesafeden dört el ateş etti. Çiftçi'ye 4 el ateş eden Coşkun Ç., daha sonra Çiftçi'nin yanına eğilip ensesine bir el daha sıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, zanlı Coşkun Ç. polis tarafından aranıyor.

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