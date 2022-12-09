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Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa minibüsün, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Pazar ile araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Akkurt, hayatını kaybetti

Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü
Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü
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DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın- Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Mustafa Pazar yönetimindeki kapalı kasa minibüs, aynı yöne seyreden Muhammet B.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minibüste sıkışan Mustafa Pazar ve Hüseyin Akkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Muhammet B. ise gözaltına alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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