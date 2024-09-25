Aydın'da "Öğrenci Çalışma Salonu"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı içerisinde hizmete açılan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, her yaştan Aydınlı için eğitim ve öğretimin merkezi olmayı sürdürüyor.

Başta öğrenciler olmak üzeri 7'den 70'e ziyaretçileri ağırlayan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu'nda, modern ve ferah bir çalışma ortamının yanı sıra kütüphane, sınırsız internet ve kafe hizmeti de veriliyor.

100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, öğrencilere ders çalışma, araştırma yapma ve projeler üstünde çalışma imkânı sağlıyor.