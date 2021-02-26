Aydın'da öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleri, Afrin'de görevli asker ve polislere gönderildi

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye, öğrencilerin de ürettikleri temizlik maddeleriyle katkıda bulunduğunu söyledi.
Aksoy, "Özellikle ülkemizi tehdit eden terör odaklarına karşı yaşanan olumsuz noktaların giderilmesi bakımından Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, jandarmamız, emniyetimiz, büyük özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda öğrencilerimizin ürettiği hijyen malzemeleri 'Efeler Afrin'de' sloganıyla yola çıkarılacak." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da sosyal sorumluluk projesi kapsamında temizlik malzemelerinin kolluk kuvvetlerine gönderilmesiyle onlara destek ve moral vermeyi amaçladıklarını kaydetti.
Ürünlerin ham maddesinin hayırseverler tarafından alındığını belirten Okumuş, Aydın ile Afrin arasında gönül köprüsü kurduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Vali Aksoy, hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.
Zeybek gösterisi ve İl Müftüsü Ercan Aksu öncülüğünde okunan duanın ardından kamyon, bölgeye uğurlandı.
Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, kurum müdürleri ve okul yönetimi katıldı.
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