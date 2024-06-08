Aydın'da orman yangını çıktı
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına ekipler müdahale ediyor
Giriş: 08.06.2024 - 02:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 02:36
Yöre Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına müdahale sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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