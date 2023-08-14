Aydın'da saray benzeri yapı ve tahıl küpleri bulundu

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Bu da mimaride daha önceki yıllardan farklı olarak oldukça kalın, görkemli bir duvar örgü tekniğine sahip ve olası çok büyük bir yapı. İlk öngörülerimize göre de kamusal yapıya ait olduğunu söyleyebileceğim bir mimari. Bu yapıyla ilişkili iri küpler tespit edildi. Bu küpler, tamamen ambar yani silo işlevini görüyor. Dolayısıyla görkemli, kamusal yapıya ait bir depo alanını şu anda çalışıyoruz."

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"SARAY YA DA MABET MİMARİSİ GİBİ BİR YAPI KALINTISINI ANIMSATIYOR" Küplerin bulunduğu yapının farklı mimari özelliklere sahip olduğunu söyleyen Günel, "Ön Asya arkeolojisinde saray ya da mabet mimarisi gibi özel anlam taşıyan bir yapı kalıntısını anımsatıyor. Şimdilik başlangıçtayız. Alanda genişlediğimiz zaman daha net konuşabiliriz. Mimari açıdan farkındalığı olan bir işlevi var bu yapının, şimdilik kamusal yapı olarak tanımlayabiliriz" diye konuştu.