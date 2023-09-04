Aydın'da sekiz aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

Aydın'da sekiz aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

Aydın'da sekiz aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı Aydın'ın Çine ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve sekiz aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Yağışın etkili olduğu Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar Mahallesi yakınlarında, sürülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile önünde seyreden kamyon çarpıştı.

Daha sonra diğer araçlar da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 8 kişi ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.