Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.