Aydın'da stepne içinde 1 kilogram uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine denetimlerini artırdı.
Ekipler, Aydın-İzmir Otoyolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra" bagajdaki stepneye tepki verdi.
Köpeğin tepkisi üzerine sökülen stepne içinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki S.D. (24) ile Y.Y. (44) adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.Y, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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