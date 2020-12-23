DHA

Kaza, saat 00.30 sıralarında hayvanpazarı civarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tahir Yavuz yönetimindeki 48 ADJ 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yavuz'u otomobil içerisinde ve çevresinde bulamadı.

AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Çevrede geniş çaplı incelemeler yapan ekipler, Yavuz'un ağabeyinin polisi arayarak, kardeşinin kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu aktarması üzerine çalışmalar durduruldu.

DHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.