Aydın'da çeşitli suçlardan sabıkası olan bir kişi kendisini takip eden polis ekiplerine karşı silahlı dirence geçti. Bir inşaata girdiği öğrenilen şahsı ikna edilmesi ve gerektiğinde etkisiz hale getirilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Orta Mahalle'den silah sesi geldiği ihbarı üzerine, polis ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda kavgaya karıştığı tespit edilen C.A'nın pompalı tüfekle havaya ateş açtığını tespit etti.

AA'nın haberine göre, şüphelinin mahalledeki bir inşaata kaçması üzerine, takviye olarak bölgeye özel hareket polisleri geldi.

Özel hareket polislerinin inşaattaki operasyonu devam ediyor.

C.A. hakkında, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunuyor.

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