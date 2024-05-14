Aydın'da tabancayla vurulan kadın öldü

Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
Aydın Sultanhisar'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, suç aleti tabancayla gözaltına alındı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.