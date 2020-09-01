AA

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi İzmir- Aydın karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Elveren’e (72),Mehmet Ç. İdaresindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre sürüklenen Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Elveren'nin yakınları ve mahalle sakinleri, kazanın olduğu yere gelerek yolu trafiğe kapattı. Yola oturanlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruk oluştu. AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı.

Mahalle sakinleri, olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel'e her yıl burada yaşanan kazalarda bir yakınları kaybettiklerini söyleyerek her yaşanan kazanın ardından yetkililerin çözüm bulacaklarını söylediklerini ancak bir çözüm bulunamadığını anlattılar.

Konuşmanın ardından gerekli tedbirlerin alınacağının söylenmesi üzerine vatandaşlar karayolunu trafiğe açtı. 10 çocuk babası olduğu öğrenilen Elveren ’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.