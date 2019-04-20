- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vegan Festivali'nde, hayvansal ürün tüketmeyenler bir araya geldi.
AA'nın haberine göre Didim Belediyesi'nin Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nın çevresindeki alanda düzenlediği festivalde çevre köylerden üreticilerle ulusal firmalar stant açtı.
Hayvansal ürünlerin yer almadığı Vegan Festivali'nde ziyaretçilere, soyadan kıyma, mantardan kokoreç, patates ve bezelye püresinden sucuk, peynir ve hamburger gibi ürünler ikram edildi.
Bazı katılımcıların sebze kostümleri giydiği festivalde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yemek şovları renkli görüntüler oluşturdu.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin geleneksel hale geldiğini hem vatandaşın hem firmaların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de geçen yıla oranla festivale katılımın yüksek olduğunu belirterek, sadece festivali ziyaret etmek için ilçeye gelen çok sayıda turistin bulunduğuna dikkati çekti.
"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"
Festival katılımcısı Soner Aslaner ise 20 senedir vegan olduğunu, hayvan ürünü tüketmeyi hayvan sömürüsü olarak gördüğünü söyledi.
Vegan diyetisyeni Kevser Başkara da sağlıklı bir yaşamın vegan beslenmeyle mümkün olduğunu savunarak, "Veganlık hayvan kullanımın hayatımızın hiçbir alanında olmaması yani hayvanları mal ve kaynak olarak görmeme demektir. Festival bu anlamda Türkiye için çok önemli bir adım." diye konuştu.
Festivalde 60 yaşındaki çilek satan üretici Ümit Arık ise "Burada insanlar et yemiyor ama ben et yiyorum, etsiz olur mu? Et yiyoruz fakat festivalde et yemiyoruz, çilekle günümüzü geçiştiriyoruz. Bugün et yok çilek var" dedi.
Kaya koruğu ve vegan hamburgeri satışı yapan Haney Özgültekin de "Çok kırmızı et tüketmesek de balık, tavuk tüketiyoruz. Yumurta ve sütten vazgeçemiyoruz. Ama sanırım bu gidişle vegan olacağız" ifadelerini kullandı.
Stant açan Alman kökenli Türk vatandaşı Petra Canan ise veganlık anlamında örnek bir festival olduğunu belirterek kendisinin de krep ve Hindistan usulü dondurma yaptığını aktardı.
Vegan tüketim kültürüyle ilgili etkinliklerin düzenleneceği festivalin 22 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.