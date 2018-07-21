Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa D.'nin ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç'ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, D., katliamdan sonra Yenipazar ilçesine gittiğini, ardından otomobilini terk edip, gece yarısı yürüyerek İsabeyli Mahallesi'ndeki yakını Ahmet A.'nın evine geldiğini, geceyi burada geçirdiğini, sabah katliamda kullandığı 2 ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte polise teslim olduğunu antattı.



Pişman olduğunu söyleyen Mustafa D.'nin, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm" dediği öğrenildi.



Bu arada Mustafa D.'nin olayda kullandığı hafif ticari araç da, terk ettiği yerden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'ne çekilerek, inceleme yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ